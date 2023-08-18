«Ожидается очень сильный дождь»: Столичные службы переведены в режим повышенной готовности

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На телефоне звякнула смс: «18 августа в Москве ожидается сильный ливень, очень сильный дождь. Будьте внимательны и осторожны». Фраза «очень сильный дождь» заставила напрячься. Обычно метеорологи пишут про усиление ветра, ливни. А тут «очень сильный». Именно поэтому все службы Москвы переведены сейчас в режим повышенной готовности. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы Петр Бирюков.

- Согласно данным синоптиков, сегодня после 15:00 в столице ожидаются сильный дождь, гроза, порывы ветра до 15 метров в секунду, - отметил Петр Бирюков. - В связи с этим городские службы переведены в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад.

По словам заммэра, всех москвичей предупреждают о непогоде не только через смс, но и через СМИ и городские информтабло. А сотрудники пожарно-спасательного гарнизона предупреждают о непогоде людей в зонах отдыха и городских парках.

Глава Комплекса городского хозяйства просит всех быть внимательнее, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Водителям следует быть аккуратнее на дорогах, строго соблюдать правила дорожного движения и избегать резких маневров.

- Специалисты Комплекса городского хозяйства заранее проверяют системы водоотведения, организованы работы по очистке водоприемных решеток, элементов дренажной системы, ливнестоков и колодцев, - рассказал Петр Бирюков. - В местах возможного скопления воды будут размещены аварийные бригады «Мосводостока» с водооткачивающей техникой. Принимаются меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий. Под особым контролем находится функционирование систем жизнеобеспечения.