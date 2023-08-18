СК России просит суд арестовать сопредседателя движения «Голос»* Мельконьянца Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственный комитет России просит арестовать сопредседателя движения «Голос»*, юриста Григория Мельконьянца. Об этом в пятницу, 18 августа, проинформировал ТАСС со ссылкой на защитника Михаила Бирюкова.

«Следствие просит суд заключить Григория под стражу», - сообщил адвокат.

Мельконьянцу предъявили обвинение по статье об организации работы нежелательной в России неправительственной организации.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело против Мельконьянца. В рамках дела у юриста и его соратников прошло несколько обысков в восьми российских регионах.

Министерство юстиции РФ в августе 2021 года внесло общественное движение в защиту прав избирателей «Голос»* в реестр иноагентов. Тогда организация стала первой в данном списке.

Сайт KP.RU писал, что президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за организацию деятельности иностранных или международных неправительственных организаций (НПО), признанных нежелательными на российской территории.

* внесен в реестр иностранных агентов в России