Rebelion: западное оружие не помогло ВСУ захватить российские города Фото: Александр КОЦ

Обозреватель Пабло Хофре Леаль заявил, что украинские войска не могут взять под контроль российские города в новых регионах, несмотря на огромные объемы западного вооружения.

“Киевский режим больше не способен скрывать, что наступление, в ходе которого они обещали захватывать города, находящиеся под защитой российских войск и народного ополчения Донбасса, провалилось”, — отметил журналист в статье для Rebelion.

Леаль подчеркнул, что украинская армия даже не смогла прорвать линию обороны ВС России, несмотря на западное оружие, а также логистическую поддержку и военные консультации со стороны западных союзников. При этом в ходе наступления ВСУ понесли огромные потери как в живой силе, так и в технике.

Ранее экс-разведчик армии США Скотт Риттер заявил, что киевский режим может потерять Одессу, если не признает свое поражение. По мнению военного, командование ВСУ уже отправляет в бой последние резервы.

Напомним, за два первых месяца широкомасштабного наступления ВСУ не добились значимых успехов, но потеряли в ходе безуспешных штурмов более 43 тысяч солдат и наемников, а также около пяти тысяч единиц военной техники.