Метеоролог Паршина: в Москве сентябрь будет прохладным, а на востоке - засушливым Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала о погоде, которая нас ждет в сентябре.

В Москве первый месяц осени будет прохладным. Столбик термометров покажет от 13 до 18 градусов тепла, а по ночам температура опустится до 0 градусов. Синоптик напомнила, что и прошлый сентябрь оказался дождливым и на два градуса холоднее обычного.

В Воронежской области, Поволжье, Краснодарском крае и Северном Кавказе температура будет ниже нормы, на 1-2 градуса холоднее, уточнила синоптик. А обычно в первый месяц осени в южных регионах температура в пределах 22 – 27 градусов.

По словам Паршиной, на юге месяц почти обойдется без дождей. Днем ожидается + 20, а вот ночью будет прохладно - всего 7..12 тепла.

- В Поволжье - от Татарстана до Самары и Саратова - прогнозируется дождливый сентябрь, - рассказала синоптик "Российской газете".

В Западной и Восточной Сибири, Иркутской области, в Бурятии сентябрь будет прохладным. Днем в пределах 13-16 тепла. А ночью до - 6 мороза.

В Хабаровском крае и Амурской области осень начнется с засухи.

Кстати, в московском регионе 18 августа стал самым жарким днем. Столбики термометров поднялись до +26, передает телеканал "360".

Предстоящие выходные в столице тоже будут жаркими.

- 19 августа в Москве облачно с прояснениями, а температура достигнет +25. Скорость ветра с утра составит 2,1 м/с, а вечером — 1,5 м/с. В воскресенье, 20 августа, ожидается облачная погода. Утром температура воздуха достигнет +19. Днем она поднимется до +24, а вечером опустится до +21», - рассказал руководитель «Яндекс Погоды» Александр Ганьшин «Известиям».

Кстати, грядущей осенью в моде будут туфли Мэри Джейн, «мужские» ботинки, сапоги-слаучи, а также обувь с острым носом и из денима. Об этом «Газете.Ru» рассказала стилист и фэшн-инфлюенсер Эльвира Янковская.