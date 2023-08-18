Анна Хилькевич опровергла слухи о своей беременности Фото: Борис КУДРЯВОВ

Звезду сериала «Универ» Анну Хилькевич недавно заметили на праздновании дня рождения певицы Нюши, где у всегда стройной и подтянутой девушки был несколько округлившийся живот. Это стало поводом для слухов о беременности актрисы, но она опровергла их, заявив, что всё дело в неудачных ракурсах. Об этом пишет издание Super.

«Я сама виновата. (Смеется) Сказала мужу, что корсет можно не затягивать до конца. Ну и вопрос к тренеру, конечно. Хочу вам напомнить, что артисты такие же люди, и нас тоже могут снять с неудачного ракурса, и мы тоже можем не втягивать живот, когда находимся в компании друзей. Я же не знала, что меня снимают. Дети - это, безусловно, счастье, но на данный момент мы не ждём пополнения», - заявила Хилькевич.

На фоне уже опровергнутых слухов поднялась целая волна в социальных сетях, люди массово поздравляли актрису с будущим пополнением в семье, но находились и более осторожные поклонники, которые призывали остальных успокоиться, и подождать ответа от самой Анны.Впрочем, Хилькевич и сама подогрела эти слухи, опубликовав семейное фото, и подписав его:

«Кстати, на фото нас пятеро, заметили?», - хотя на снимке всего четыре человека.

Ранее KP.RU сообщил, что 10 августа стало известно о появлении на свет второго ребёнка певицы Рианны.

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