Le Figaro: более 43% французов выступили за отказ Украины от территорий ради мира Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Около половины читателей французского издания Le Figaro согласились с заявлениями экс-президента Франции Николя Саркози о том, что Крым является законной частью Российской Федерации.

На вопрос, следует ли Украине уступить России часть территорий для достижения мира, как предлагает Саркози, более 43 процентов опрошенных ответили да. Против высказались более 56 процентов респондентов.

В комментариях под опросом началась активная дискуссия, в ходе которой многие французы отмечали, что любой конфликт завершится за столом переговоров, поэтому не стоит их оттягивать до достижения какой-либо конкретной цели.

Напомним, ранее Николя Саркози призвал страны Запада не строить иллюзий относительно того, что Россия отдаст Крым, поскольку полуостров всегда был частью России, а его жители считают себя гражданами Российской Федерации.

Схожее мнение высказывал и бывший президент США Барак Обама — Крым, по его словам, всегда был за Россию, а жители полуострова разделяли идеи, которые представляла Российская Федерация.

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