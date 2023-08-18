КНДР поднимала в воздух истребители из-за вторжения американского самолета Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) поднимала в воздух истребители после того, как в ее экономическую зону вторгся американский разведывательный самолет. Об этом сообщил генштаб Корейской народной армии.

В заявлении генштаба, которое цитирует Центральное телеграфное агентство Кореи, уточняется, что инцидент произошел 17 августа. Тогда самолет США вторгся в экономическую зону КНДР на глубину порядка 14 км в 520 км от порта Вонсан. В связи с этим были подняты вы воздух истребители Северной Кореи, после чего американский самолет покинул экономическую зону КНДР.

В генштабе считают, что американский самолет занимался шпионажем.

Ранее Пхеньян предупредил Вашингтон о своей готовности сбивать американские самолеты-разведчики при нарушении воздушного пространства. Тогда утонялось, что в начале июля 2023 года в районе Корейского полуострова пролетали американские самолеты-разведчики RC-135 и U-2S, а также беспилотник RQ-4B Global Hawk. По данным военного ведомства КНДР, в период со 2 по 9 июля 2023 года зарегистрировали несколько случаев нарушения воздушного пространства страны.