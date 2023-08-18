Cуд арестовал на два месяца сопредседателя движения «Голос»* Мельконьянца Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Басманный суд Москвы в пятницу, 18 августа, арестовал сопредседателя движения «Голос»*, юриста Григория Мельконьянца, которому ранее предъявили обвинение в организации работы нежелательной в России неправительственной организации.

«Суд постановил удовлетворить ходатайство следственных органов об избрании в отношении Мельконьянца меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 17 октября», - цитирует судью ТАСС.

Мельконьянц вину не признает, его защита намерена обжаловать арест.

Ранее следственный комитет России предъявил Мельконьянцу обвинение по статье об организации работы нежелательной в России неправительственной организации. В рамках возбужденного уголовного дела у юриста прошли обыски.

Движение «Голос»* в августе 2021 года стало первой организацией в реестре иноагентов.

Сайт KP.RU писал об обысках у сотрудников структур ликвидированного «Мемориала»*. Тогда следственные мероприятия связывали с уголовным делом о реабилитации нацизма.

* внесены в реестр иностранных агентов в России