Сенатор Климов: планы Запада на Украине сорвались Фото: Александр КОЦ

В России заявили о сорванных планах Запада на Украине. Планируя контрнаступление ВСУ делалась ставка на блицкриг. Но расчеты оказались не верны: ни на поле боя, ни в экономике, ни в финансах.

Сенатор Совфеда Андрей Климов отметил, что теперь те, кто стоят за Зеленским, ищут другие варианты.

- Могу сказать одно: по моим ощущениям, противник выдыхается. Я имею в виду не только ВСУ, наемников, но и весь политический класс, которым руководит Вашингтон, - сказал он Lenta.ru.

Сенатор отметил, что больше согласия на Западе нет. Одни, как поляки, считают, что нужно продолжать наступление. А другие – искать альтернативные варианты для заключения мира.

- Но в Вашингтоне ориентируются не на происходящее на поле боя, а на собственную предвыборную ситуацию, — заметил политик.

В свою очередь, политик Олег Царевым отметил, что украинцы все больше недовольны действующей властью.

- По официальной статистике, страну уже покинула почти половина граждан. Буквально несколько миллионов не хватает до половины. И теперь выходит, что из тех, кто остались, многие тоже ищут возможность уехать. По сути, это народное голосование. И люди голосуют против действующей власти, - сказал он Царьграду.

Тем временем, в США заявили, что украинская армия не сможет победить, поэтому следует заставить киевский режим пойти на переговоры. Однако Россия не согласится на заморозку конфликта. Она претендует на полное освобождение Донбасса и новых регионов, заявил «360» военный эксперт, политолог Евгений Михайлов.

Пока противостояние в зоне СВО продолжается и артиллерийский перевес на стороне России.

Недавно свой вклад внесли специалисты тульского Конструкторского бюро приборостроения имени Шипунова. Они создали опытные образцы модуля дистанционного управления ПТРК «Корнет», которые сейчас проходят всесторонние испытания. Представители предприятия полагают, что подобная система позволит сохранить жизни военных в случае ответного огня противника, пишет Rt.

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