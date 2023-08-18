Канада ввела санкции против трех московских судов и 15 россиян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Канады ввели санкции в отношении трех московских судов. Информация об этом размещена на сайте правительства страны.

Речь идет о Басманном, Хамовническом и Московском городских судах.

Кроме того, Канада применила санкции против 15 физических лиц из России, которые являются представителями в сферах юстиции и безопасности.

Канада не в первый раз расширяет санкционный список против РФ. Под ограничения от 20 июля 2023 года попали 39 физических и 25 юридических лиц из России. Среди них исполнители Филипп Киркоров, Тимоти, певицы Валерия и Юлия Чичерина, режиссер Никита Михалков, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, а также актеры Иван Охлобыстин и Дмитрий Харатьян.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что санкционные ограничения, введенные в отношении России, пойдут стране только на пользу, отметив, что ограничительные меры предпринимались и ранее.