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НовостиПолитика18 августа 2023 15:46

МВД России опровергло ограничение работы Интерпола на территории РФ

Действующий порядок работы Интерпола никак не изменился
Сергей КУДРИН
МВД России опровергло ограничение работы Интерпола на территории РФ

МВД России опровергло ограничение работы Интерпола на территории РФ

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Министерство внутренних дел России опровергло ранее появившиеся в СМИ сообщения о том, что работу Интерпола в РФ ограничат. Существующий порядок работы международной полиции никак не изменится, о чём заявили в официальном телеграм-канале пресс-службы МВД.

«Опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации приказ МВД России <…> не меняет существующий порядок осуществления оперативно-служебной деятельности НЦБ Интерпола МВД России, а также взаимодействия с Генеральным секретариатом Интерпола и со всеми странами-членами Организации», - заявили в ведомстве.

В МВД подчеркнули, что Россия продолжает контактировать и сотрудничать с Интерполом, а также со всеми странами-членами организации. Сотрудники Бюро занимаются координацией работы российских и зарубежных правоохранителей, ведут оперативно-розыскную деятельность в рамках полномочий, помогают задерживать объявленных в международный розыск преступников, и многое другое.

Ранее KP.RU сообщил, что МВД России объявило в международный розыск судью МУС, которая выдала ордер на имя Владимира Путина.