МВД России опровергло ограничение работы Интерпола на территории РФ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Министерство внутренних дел России опровергло ранее появившиеся в СМИ сообщения о том, что работу Интерпола в РФ ограничат. Существующий порядок работы международной полиции никак не изменится, о чём заявили в официальном телеграм-канале пресс-службы МВД.

«Опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации приказ МВД России <…> не меняет существующий порядок осуществления оперативно-служебной деятельности НЦБ Интерпола МВД России, а также взаимодействия с Генеральным секретариатом Интерпола и со всеми странами-членами Организации», - заявили в ведомстве.

В МВД подчеркнули, что Россия продолжает контактировать и сотрудничать с Интерполом, а также со всеми странами-членами организации. Сотрудники Бюро занимаются координацией работы российских и зарубежных правоохранителей, ведут оперативно-розыскную деятельность в рамках полномочий, помогают задерживать объявленных в международный розыск преступников, и многое другое.

Ранее KP.RU сообщил, что МВД России объявило в международный розыск судью МУС, которая выдала ордер на имя Владимира Путина.