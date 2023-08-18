Швеция изучит возможность отказывать в проведении акций с сожжением Корана Фото: REUTERS

Власти Швеции изучат возможность введения на законодательном уровне временного запрета на проведение акций, в ходе которых сжигают Коран. Об этом сообщила канцелярия правительства страны.

Специально назначенной комиссии предстоит проанализировать возможность «отказа в разрешении, определения условий для проведения собрания, как, например, указания другого места, а также прекращения собрания».

Власти Швеции отметили, что после проведения ряда подобных акций ситуация в области политики безопасности страны ухудшилась.

«Это представляет серьезную угрозу как для отдельных людей, так и для общества и нашей демократии. На этом фоне может возникнуть необходимость внесения изменений в положения об общих собраниях», - пояснили в правительстве страны.

Отмечается, что возможные дополнения в закон будут носить временный характер и коснутся иностранцев.

Очередная акция с сожжением Корана состоялась в пятницу, 18 августа, в Стокгольме около посольства Ирана. Организатором вновь стал мигрант из Ирака Салван Момика.

Премьер-министр Швеции Ульф Яльмар Кристерссон ранее назвал сожжение Корана неуместным, однако законным.

В свою очередь, депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что в России необходимо ввести уголовную ответственность за осквернение, порчу, издевательства и тому подобное, над Библией и Кораном.