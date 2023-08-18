Швеция изучит возможность отказывать в проведении акций с сожжением Корана
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Власти Швеции изучат возможность введения на законодательном уровне временного запрета на проведение акций, в ходе которых сжигают Коран. Об этом сообщила канцелярия правительства страны.
Специально назначенной комиссии предстоит проанализировать возможность «отказа в разрешении, определения условий для проведения собрания, как, например, указания другого места, а также прекращения собрания».
Власти Швеции отметили, что после проведения ряда подобных акций ситуация в области политики безопасности страны ухудшилась.
«Это представляет серьезную угрозу как для отдельных людей, так и для общества и нашей демократии. На этом фоне может возникнуть необходимость внесения изменений в положения об общих собраниях», - пояснили в правительстве страны.
Отмечается, что возможные дополнения в закон будут носить временный характер и коснутся иностранцев.
Очередная акция с сожжением Корана состоялась в пятницу, 18 августа, в Стокгольме около посольства Ирана. Организатором вновь стал мигрант из Ирака Салван Момика.
Премьер-министр Швеции Ульф Яльмар Кристерссон ранее назвал сожжение Корана неуместным, однако законным.
В свою очередь, депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что в России необходимо ввести уголовную ответственность за осквернение, порчу, издевательства и тому подобное, над Библией и Кораном.