Один человек погиб во время пожара в многоэтажном доме в Самаре Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пожар произошёл в одной из квартир жилого многоэтажного дома, на улице Краснодонской, в Самаре. В результате происшествия погиб один человек, ещё троих госпитализировали с травмами разной степени тяжести. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения региона.

«При пожаре на улице Краснодонской, дом 1 один человек погиб и 3 пострадали. Госпитализированы мужчины 1993 и 1998 годов рождения, девушка 2004 года рождения», - говорится в публикации.

В МЧС Самарской области информацию подтвердили, пожар был ликвидирован в 17:38. Всего спасателям удалось эвакуировать 20 человек, среди которых пятеро детей. Причина возгорания уточняется.

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