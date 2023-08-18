Правительство Британии изучит действия больницы, где работала убийца младенцев Фото: REUTERS

Правительство Великобритании поручило провести независимое расследование в отношении Больницы графини Честерской в городе Честер после приговора ее бывшей медсестре Люси Летби, признанной виновной в убийстве семи новорожденных.

«Предметом расследования станут более широкие обстоятельства того, что произошло в Больнице графини Честерской», - сказано в заявлении министерства здравоохранения Британии.

Сообщается, что будет изучен период с июня 2015 года по июнь 2016 года, когда в больнице работала Летби. Всего в отношении женщины выдвинуто 22 обвинения, она признана присяжными в убийстве семи новорожденных и в покушении на убийство еще шести. При этом, по мнению, полиции, Летби может быть причастна и к аналогичным преступлениям в других медучреждениях, где она работала.

Летби не признает вину, а случившиеся инциденты связывает с плохой гигиеной в больнице и низким уровнем подготовки персонала. Срок заключения ей огласят 21 августа, ей грозит пожизненное заключение.

Сайт KP.RU писал, что ангарского маньяка Михаила Попкова, убившего 80 женщин, будут судить еще за три преступления. По информации прокуратуры, двух женщин маньяк задушил в 1997 и 1998 годах, а в октябре 2003 зарезал женщину, нанеся ей более 40 ножевых ранений.