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НовостиОбщество18 августа 2023 16:52

"Автоваз" повысил цены на некоторые комплектации автомобилей Niva и Vesta

Цены на базовые и бюджетные комплектации машин остались на прежнем уровне
Сергей ЧИКОВ
"Автоваз" повысил цены на некоторые комплектации Niva и Vesta

"Автоваз" повысил цены на некоторые комплектации Niva и Vesta

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-служба “Автоваза” сообщила, что автомобильный завод скорректировал цены на более оснащенные и дорогостоящие комплектации моделей Niva и Vesta.

“Определенная корректировка коснется только ряда более оснащенных и более дорогостоящих комплектаций в семействах Niva и Vesta. "Автоваз" приложит все усилия, чтобы обеспечить доступность и конкурентоспособность своих автомобилей”, — сказали в пресс-службе предприятия.

Также в “Автовазе” напомнили, что на базовые и бюджетные комплектации автомобилей Lada цены останутся на прежнем уровне.

Ранее автопроизводитель уже заявлял, что не намерен повышать стоимость бюджетных версий своих автомобилей. В то же время в компании не исключили корректировку более дорогостоящих версий машин.

Также недавно Национальный союз защиты прав потребителей (НСЗПП) предложил ограничить для автодилеров размер максимальной наценки на отечественные автомобили.