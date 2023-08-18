МИД Венгрии: газ из России в страну можно поставлять через «Турецкий поток» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что российский газ через страну можно поставлять с помощью «Турецкого потока» в случае, если транзит голубого топлива по территории Украины прекратится.

«Так важно, что существует газопровод «Турецкий поток» с пропускной способностью в Венгрию 8,5 млрд куб. м. Она может включать в себя весь объем газа, который по контракту поступает из России в Венгрию», - отметил глава венгерского МИД на пресс-конференции, трансляция которой велась на его странице в соцсетях.

Ранее Сийярто сообщал, что Венгрия пришла к соглашению с российским холдингом «Газпром» о дополнительных поставках газа и отсрочке платежей. По его словам, эта договоренность очень важна, так как она помогает обеспечить надежность поставок голубого топлива в Венгрию.

Венгрия также ранее заявляла о готовности платить в рублях за поставки российского газа. Тогда Сийярто подчеркивал, что такой вариант оплаты поставок природного газа из РФ не будет нарушением санкций.