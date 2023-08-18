Эксперт рассказал о перспективах юаня на фоне торможения экономики Китая Фото: Артем КИЛЬКИН

В данный момент курс юаня снижается по отношению к доллару, поскольку в экономике Китая произошло торможение. Если же проблемы китайской экономики более глубинные, то юань продолжит падение. Такое мнение выразил экономист Михаил Беляев в беседе с «Лентой.ру».

— Сейчас китайцы начинают продавать иностранную валюту, чтобы поддержать спрос на юани и курс национальной валюты, — подчеркнул Беляев.

Он также отметил, что на фоне падения юаня по отношению к доллару его соотношение с рублем остается стабильным, поскольку рубль сейчас тоже снижается по отношению к доллару.

При этом сейчас российский рубль укрепился на фоне повышения ключевой ставки, однако эксперт Николай Вавилов считает, что в дальнейшем эта мера уже не сможет способствовать укреплению национальной валюты. Об этом он рассказал в беседе с «Российской газетой».

Однако после повышения ключевой ставки, россиянам советуют открывать рублевые вклады. Сейчас можно найти предложения по вкладам под 12 процентов годовых, а также рублевые сбережения помогут сохранить покупательскую способность национальной валюты. Об этом рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, слова которой опубликовал «Царьград».