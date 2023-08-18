DPA: Шольца освистали в ходе предвыборного мероприятия в центре Мюнхена Фото: REUTERS

Канцлера Германии Олафа Шольца освистали во время предвыборного мероприятия Социал-демократической партии на центральной площади Мюнхена. Об этом проинформировало агентство DPA.

В начале своего выступления Шольц выступил в поддержку политики по отношению к Украине, в том числе поставок Киеву вооружения.

По данным DPA, еще до начала мероприятия обстановка на площади Мариенплац была напряженной. Некоторые организации призвали к проведениям протестов. У ряда участников мероприятия в руках были плакаты с надписями, в которых они требовали прекратить поставки оружия Украине.

Порядок в ходе мероприятия осуществляли свыше 200 полицейских.

Издание Welt сообщало, что Германия намеренно замедляет поставки оружия на Украину, которое обещала передать в 2023 году, а некоторая техника и вовсе так и не дошла до Киева.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад должен прекратить поставлять оружие преступному киевскому режиму, если он хочет прекратить конфликт на Украине. Глава государства подчеркнул, что Россия не планировала начинать спецоперацию на Украине, однако Запад вынуждает Москву решать конфликт вооруженным путем.