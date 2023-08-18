ООН выступила против атак беспилотников по гражданской инфраструктуре Фото: REUTERS

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал попытку атаки киевского режима с помощью беспилотника по Москве. Он заявил, что организация выступает против ударов по гражданской инфраструктуре.

«Мы не хотим видеть никаких атак на гражданскую инфраструктуру и хотим, чтобы этот конфликт закончился», - цитирует Дюжаррика ТАСС.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы Украины предприняли попытку террористической атаки на объекты в Москве и области при помощи беспилотника в ночь на пятницу 18 августа. Сообщалось, что БПЛА сделал попытку пролета на Москву около четырех часов утра по московскому времени. Она была пресечена российскими войсками ПВО.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что попытки атак украинских беспилотников по жилым домам в российских городах имеют явные признаки террористической деятельности. Глава государства отмечал, что подобным образом Киев, вероятно, пытается спровоцировать Москву на ответные действия. При этом Россия в отличие от Украины наносит высокоточные удары исключительно по военной инфраструктуре.