Правительство РФ расширило список категорий медработников, получающих соцвыплаты

Правительство расширило перечень категорий медработников, получающих соцвыплаты Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Правительство РФ расширило список категорий медработников, которым положены специальные социальные выплаты. В перечень добавлены сотрудники с немедицинским образованием. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

“Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление правительства Российской Федерации от 31 декабря 2022 г. "О дополнительной государственной социальной поддержке медицинских работников медицинских организаций, входящих в государственную и муниципальную системы здравоохранения”, — указано в постановлении Кабмина.

В свою очередь Министерство здравоохранения РФ уточнило, что данный указ затронет около трех тысяч медицинских работников. В их числе сотрудники первичного звена здравоохранения в диагностических лабораториях, районных и участковых больницах, а также в организациях первичной медико-санитарной помощи.

Напомним, ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в отрасли “с 2025 года планируется переход на единую систему оплаты труда”. Сайт KP.RU разобрался, что это за новая справедливая система зарплат для медицинских работников, как изменятся зарплаты врачей при новой системе и как сами медработники отреагировали на инициативу Минздрава.