Минтруд: зарплаты работников государственных органов проиндексируют на 5,5%

Правительство РФ подписало указ об индексации зарплат сотрудникам госорганов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Правительство России утвердило индексацию зарплат сотрудников государственных органов, которые не являются госслужащими. Зарплаты комендантов, стенографистов, экспедиторов, кассиров и других сотрудников проиндексируют на 5,5 процента.

“С 1 октября 2023 года должностные оклады работников государственных органов, которые не являются госслужащими, увеличатся в 1,055 раза или на 5,5%...”, — уточнила пресс-служба Министерства труда.

Согласно указу, повышение зарплат работников государственных органов из этого списка закреплено в законе о федеральном бюджете на 2023 год. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Также 18 августа правительство РФ расширило список категорий медработников, которым положены специальные социальные выплаты. В перечень добавлены сотрудники с немедицинским образованием, работающие в первичном звене здравоохранения в диагностических лабораториях, районных и участковых больницах, а также в организациях первичной медико-санитарной помощи.