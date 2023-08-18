В центре Донецка прогремел взрыв, погибли три человека Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Три человека погибли из-за взрыва в центре столицы ДНР. Об этом 18 августа сообщило РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

“По сообщению очевидцев, взрыв произошёл около 20.00 около лицея 5 на Школьном бульваре. Погибли три человека, сейчас их тела лежат около бульвара”, — сообщает агентство.

Уточняется, что на место взрыва уже прибыли сотрудники экстренных служб и эксперты-взрывотехники. В данный момент они заняты выяснением природы взрыва. Очевидцы происшествия предполагают, что взрыв был вызван сбросом боеприпаса с беспилотника. Также в результате взрыва несколько человек получили ранения различной степени тяжести. Медики уже вывезли пострадавших с места происшествия.

Напомним, ранее 18 августа представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что в Донецке в результате применения украинскими войсками кассетных боеприпасов погибло трое мирных граждан.