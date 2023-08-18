ФОМ: 96% россиян назвали стабильный доход главным условием для рождения детей Фото: Shutterstock

Фонд “Общественное мнение” опубликовал результаты свежего опроса, согласно которому абсолютное большинство россиян (96%) назвали стабильный доход главным условием для заведения ребенка.

Согласно результатам исследования, вторым по важности условием для заведения ребенка стало наличие собственного жилья – этот вариант отметили 79% опрошенных, далее следует наличие зарегистрированного брака – 57% и наличие сбережений – 52%.

Социологи отметили, что четверть респондентов, участвовавших в данном опросе, не имеют детей, 27% имеют одного ребенка, а у 35% опрошенных двое детей. Также опрос показал, что 63% не осуждают людей, которые сознательно отказываются иметь детей, в то время как 23% все же осуждают феномен “чайлдфри”.

Напомним, недавно вице-премьер России Татьяна Голикова также отметила, что для большинства девушек главными причинами, почему они не заводят ребенка, являются отсутствие жилья и финансовое благополучие.

Согласно опросу читателей KP.RU, большинство респондентов указывают, что для повышения рождаемости в стране властям следует помогать молодым семьям с просторным жильем и назначить дополнительные премии к зарплате.