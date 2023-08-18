Минюст внес в реестр иноагентов политолога Пионтковского* и публицистку Горалик*

Минюст РФ расширил список иноагентов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство юстиции России расширило список иностранных агентов. В реестр попал бывший член Бюро Федерального политического совета движения "Солидарность" Андрей Пионтковский*, писательница Линор Горалик* и еще пять человек.

“В соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Л.-Д. Горалик*, В.А. Довданов*, А.Н. Илларионов*, С.К. Кондакова*, С.В. Кривенко*, А.А. Пионтковский* и Т.А. Сотникова*”, — следует из сообщения Минюста.

В ведомстве уточнили, что Горалик* собирала деньги для поддержки киевского режима и критиковала спецоперацию, а также распространяла фейки о ходе ее проведения.

Довданов* критиковал спецоперацию и решения властей, а также выступал с призывами к действиям, создающим риск нарушения территориальной целостности России.

Кондакова* и Пионтковский* также критиковали проведение спецоперации, распространяли фейки о решениях властей РФ и распространяли материалы других иностранных агентов.

* Физические лица, выполняющие функции иноагентов