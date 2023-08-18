«Она могла съесть и кошку»: в Госдуме жестко отреагировали на блюдо из морской свинки в шоу Ивлеевой Фото: Борис КУДРЯВОВ

После публикации выпуска шоу Насти Ивлеевой «Agent Show», где она предложила своей гостье, журналистке Алене Жигаловой, съесть варенную морскую свинку. Депутат Госдумы Владимир Бурматов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что считает это пропагандой жестокого обращения с животными.

— Она с таким же успехом могла сожрать хомяка, кошку, собаку. В некоторых странах едят, ну, попробуй и получила бы такую же реакцию, абсолютно закономерную. Хорошо, что сейчас вот это непотребство удалили из сети, но как в том анекдоте, осадочек-то остался, — добавил депутат.

Сама же Ивлеева, после обрушившейся в свой адрес критики, признала, что подобные испытания на шоу неуместны и неэтичны. Она также сообщила, что лично удалила выпуск со своего канала, а вскоре он снова появится, но уже без столь ужасного испытания. Об этом рассказали «Известия».

Ранее стало известно и о еще одном скандале с Настей Ивлеевой, но на этот раз звезда сама оказалась пострадавшей. Она заказала себе новую гардеробную в одной из мебельных компаний в Санкт-Петербурге и внесла предоплату на 1,1 миллиона рублей.

После этого сайт самой компании вдруг стал недоступен, а все телефоны сотрудников компании мигом стали выключены. Об этом рассказали на портале Life.ru.