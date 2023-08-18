Тринадцать детей отравились парами хлора на базе отдыха в Тюменской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Тринадцать детей отравились парами хлора во время отдыха с родителями на базе отдыха в Тюменской области, трех из них пришлось госпитализировать.

“В Тюменском районе дети, отдыхавшие на базе отдыха вместе с законными представителями, после купания в бассейне почувствовали недомогание. Прибывшей на место бригадой скорой помощи осмотрено тринадцать несовершеннолетних”, — сообщает “КП-Тюмень” со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Тюменской области.

Уточняется, что ЧП произошло на базе отдыха “Источник тюменский”. Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил провести проверку по данному инциденту.

В свою очередь Роспотребнадзор сообщил, что в связи с происшествием специалисты ведомства оперативно выехали на эту базу отдыха и проведут все необходимые санитарные обследования.

Напомним, ранее 18 августа несколько подростков также попали в больницу с подозрением на отравление парами хлора. В данный момент их здоровью ничего не угрожает, а сотрудники Роспотребнадзора занимаются выяснением этого инцидента.