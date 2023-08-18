США, Япония и Южная Корея подтвердили приверженность цели “денуклеаризации” КНДР

США, Япония и Южная Корея подтвердили приверженность цели полной “денуклеаризации” КНДР Фото: АП

США, Япония и Южная Корея по итогам трехсторонних переговоров подтвердили приверженность цели полной “денуклеаризации” Северной Кореи.

В совместном заявлении стран дополнительно обозначена цель создать новую рабочую группу по борьбе с угрозами Пхеньяна в киберпространстве. При этом страны заявили, что готовы возобновить диалог с КНДР без каких-либо предварительных условий.

“Япония, Южная Корея и США остаются привержены восстановлению диалога с КНДР без предварительных условий”, — указано в итоговом заявлении лидеров коалиции.

Также Вашингтон, Токио и Сеул заявили о намерении проводить совместные военные учения “в различных средах” каждый год.

Напомним, недавно Министр обороны КНДР Кан Сун Нам отмечал, что “мания ядерной войны” со стороны США и их “марионеток” в Южной Корее превращает весь регион в потенциальный очаг ядерной войны, которая уже стала неизбежной и остался лишь вопрос, кто ее начнет.