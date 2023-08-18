Куратор кинофестиваля «Послание к человеку» Медведев найден мертвым в Подмосковье

Куратор фестивалей Алексей Медведев найден мертвым в Подмосковье. Фото: Максим ФЕДОРОВ/ТАСС.

Тело куратора кинофестивалей Алексея Медведева найдено в Подмосковье. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Сообщается, что 53-летний Медведев, о местонахождении которого не было известно с июля, найден мертвым.

Ранее в базе данных поискового отряда «Лиза Алерт» появилось сообщение о том, что Алексей Медведев пропал в Мытищах и не выходит на связь с 21 июля.

О причинах смерти не сообщается.

Алексей Медведев был членом жюри международных фестивалей, куратором таких крупных кинофестивалей, как «Зеркало», «Послание к человеку», организатор фестиваля «Край света» на Сахалине. Также он был куратором программы российского кино в одной из секций Каннского фестиваля.

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Ранее сообщалось, что поиски ведущего из Магнитогорска Александра Нурмухаметова завершились трагедией. Мужчину обнаружили мертвым вечером 9 августа.

Тем временем волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» ищут в Петербурге без вести пропавшего 34-летнего местного жителя. Мужчина ушел из дома 8 августа в неизвестном направлении и не вернулся.