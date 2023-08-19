В Британии обнаружили новый сильно мутировавший штамм коронавируса

В Великобритании обнаружен новый сильно мутировавший штамм коронавируса. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В Великобритании обнаружили новый коронавируса BA.2.86. Эта разновидность COVID-19 отличается большим числом мутаций. Ранее ее появление было зафиксировано в США, Дании и Израиле.

Заболевание было подтверждено у жителя Великобритании в пятницу 18 августа. Об этом сообщает британское Агентство по здравоохранению. Заявление агентства опубликовано на официальном сайте правительства Соединенного Королевства и доступно здесь.

Сообщается, что заболевший не выезжал накануне из страны.

«В настоящий момент подтвержден только один случай у человека без недавней истории путешествий, что подразумевает определенную степень контактного заражения внутри Великобритании», - сказано в заявлении ведомства.

Напомним, по данным ВОЗ заболеваемость COVID-19 в мире выросла на 63% за 28 дней. С 17 июля по 13 августа коронавирусом заразились более 1,4 миллиона жителей 104 государств.

Тем временем в США поднимается волна ковида. За последнюю неделю, заболевших стало на 14% больше. Александр Соловьев, ведущий эксперт Национальной медицинской ассоциации по развитию экспертной деятельности в сфере лабораторной диагностики «МедЛабЭксперт», ухудшение эпидемиологической ситуации сейчас связано с несколькими вариантами вируса: EG.5.1 (Эрис), FL.1.5 (Кракен), XBB.1.16.6 (Арктур)». Сейчас количество инфицированных в США оценивается в 600 тыс. человек.

В то же время 73% медиков поддерживают прекращение массовой вакцинации от ковида в России. Подробности здесь на KP.RU.