Число пострадавших от взрыва в центре Донецка увеличилось до пяти

Число пострадавших от взрыва в центре Донецка строителей увеличилось до пяти. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Число пострадавших от взрыва неопознанного предмета в центре Донецка в пятницу 18 августа увеличилось до пяти. Об этом сообщает представительство ДНР в СЦКК.

В сообщении сказано, что пострадавшие – мужчины, проводившие строительные работы на Школьном бульваре. Одному из них 34 года, одному 30 лет, двоим 29 лет. Данные пятого пострадавшего уточняются.

Сообщается, что специалисты пока не выяснили, какой именно взрывоопасный предмет сдетонировал во время проведения строительных работ.

«Идентификацию проводят эксперты», - сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Напомним, три человека погибли из-за взрыва в центре столицы ДНР в пятницу 18 августа.

Также сообщалось, что в Донецке из-за применения кассетного боеприпаса погибли три мирных жителя. Взрыв произошел во время ремонта теплотрассы коммунальщиками.

Ранее аппарат омбудсмена Донецкой Народной Республики (ДНР) Дарьи Морозовой сообщил, что не менее семи мирных жителей региона погибли в результате обстрела украинских войск с 11 по 17 августа.

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