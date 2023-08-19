Госдеп США одобрил продажу Австралии РСЗО HIMARS

Австралия намерена закупить у США РСЗО HIMARS. Фото: REUTERS

Соединенные Штаты могут продать Австралии РСЗО HIMARS и связанное с этими системами оборудование. Соответствующее решение принял Госдеп США, сообщает в пятницу 18 августа Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.

В заявлении ведомства сказано, что предполагаемая сумма сделки по продаже правительству Австралии M142 HIMARS и связанного с этим оборудования составит предположительно $975 млн.

Согласно существующей процедуре, потенциальную сделку в течение 30 дней может заблокировать Конгресс США.

Ранее Вашингтон одобрил передачу Данией и Нидерландами Киеву истребителей F-16. Истребители будут переданы после того, как украинские пилоты закончат обучение.

Тем временем группа американских конгрессменов выступила против предоставления Киеву очередного пакета военной помощи. Это связано с негативным прогнозом разведки США по поводу наступления ВСУ.

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