FP: ультраправые разорвали Коран перед посольством Турции в Нидерландах

В Нидерландах ультраправые разорвали Коран перед посольством Турции. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Группа ультраправых разорвала и растоптала Коран во время манифестации перед посольством Турции в Гааге. Об этом сообщает агентство France-Presse.

Сообщается, что в это же время около посольства проходила контрдемонстрация, участники которой начали бросать камни в лидера радикалов Эдвина Вагенсвельда, который разорвал священную для мусульман книгу, и попытались догнать его, но им помешала полиция.

Ранее сообщалось, что полиция Швеции разрешила очередную акцию с сожжением Корана.

Акция состоялась в Стокгольме около посольства Ирана. Организатором вновь стал мигрант из Ирака Салван Момика. Во время акции женщина с огнетушителем попыталась потушить Коран. Женщину задержали правоохранительные органы, а акция продолжилась.

Также сообщалось, что власти Швеции изучат возможность введения на законодательном уровне временного запрета на проведение акций, в ходе которых сжигают Коран.

Тем временем в России депутат Журавлев предложил внести в УК ответственность за порчу Библии и Корана.