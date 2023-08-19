ЭКОВАС решил не разглашать уже определенную дату вторжения в Нигер

ЭКОВАС определила дату вторжения в Нигер.
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Экономическое сообщество стран Западной Африки определило дату начала военного вторжения в Нигер. Об этом заявил комиссар ЭКОВАС по политическим делам, миру и безопасности Абдель Фатау Мусах, уточнив, что дата пока разглашаться не будет.
«Мы приняли решение относительно дня для осуществления военного вторжения в Нигер, но не будем о нем объявлять. Происходящее представляет собой часть серии переворотов в регионе, и мы попытаемся положить этому конец», — цитирует Фатаха канал Al Jazeera.
Чиновник подчеркнул, что целью возможного военного вторжения является стремление установить конституционный порядок в Нигере.
Напомним, страны Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в ходе саммита в Гане обсуждали дату вторжения в Нигер.
Ранее ЭКОВАС заявило о готовности к военному вмешательству в ситуацию в Нигере при условии, если дипломатические инструменты не помогут достичь результата. При этом ЭКОВАС не будет просить одобрения интервенции в Нигер у ООН.
Также сообщалось, что Экономическое сообщество западно-африканских стран (ECOWAS) начало активировать силы быстрого реагирования для того, чтобы восстановить конституционный порядок в Нигере.