ЭКОВАС решил не разглашать уже определенную дату вторжения в Нигер

ЭКОВАС определила дату вторжения в Нигер. Фото: REUTERS

Экономическое сообщество стран Западной Африки определило дату начала военного вторжения в Нигер. Об этом заявил комиссар ЭКОВАС по политическим делам, миру и безопасности Абдель Фатау Мусах, уточнив, что дата пока разглашаться не будет.

«Мы приняли решение относительно дня для осуществления военного вторжения в Нигер, но не будем о нем объявлять. Происходящее представляет собой часть серии переворотов в регионе, и мы попытаемся положить этому конец», — цитирует Фатаха канал Al Jazeera.

Чиновник подчеркнул, что целью возможного военного вторжения является стремление установить конституционный порядок в Нигере.

Напомним, страны Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в ходе саммита в Гане обсуждали дату вторжения в Нигер.

Ранее ЭКОВАС заявило о готовности к военному вмешательству в ситуацию в Нигере при условии, если дипломатические инструменты не помогут достичь результата. При этом ЭКОВАС не будет просить одобрения интервенции в Нигер у ООН.

Также сообщалось, что Экономическое сообщество западно-африканских стран (ECOWAS) начало активировать силы быстрого реагирования для того, чтобы восстановить конституционный порядок в Нигере.