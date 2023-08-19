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НовостиПолитика19 августа 2023 2:28

Politico: США упустили шанс ранних переговоров с Россией по Украине

Председатель Комитета начальников штабов ВС США Милли говорил о необходимости переговоров по Украине еще в ноябре 2022 года
Мария ПАВЛОВА
В США считают, что администрация Белого дома ранее упустила шанс переговоров с Россией по Украине.

В США считают, что администрация Белого дома ранее упустила шанс переговоров с Россией по Украине.

Фото: REUTERS

Власти США ранее упустили шанс начать переговоры с Россией по урегулированию украинского конфликта. Об этом в пятницу 18 августа пишет издание Politico со ссылкой на одного из сотрудников администрации Белого дома.

«Мы, возможно, упустили возможность добиваться более ранних переговоров», - сказал чиновник.

Автор публикации напоминает, что еще в ноябре 2022 года председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли указывал на необходимость для тран Запада рассмотреть возможность начала переговоров по урегулированию украинского кризиса.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров указал, что Запад продемонстрировал отсутствие намерений о чем-либо договариваться с Москвой в ходе многосторонних консультаций по ситуации на Украине, которые прошли без приглашения России.

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