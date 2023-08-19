Российские войска отразили шесть атак штурмовиков ВСУ

Российские военные группировки "Центр" отразили шесть попыток атак со стороны ВСУ, Фото: Александр КОЦ

ВСУ предприняли шесть попыток атаковать российские позиции на Сватовском и Краснолиманском направлениях. Все попытки были отражены российскими военными. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук.

«Передовыми подразделениями группировки войск «Центр» при поддержке огня артиллерии и ударов авиации сорваны и отражены шесть попыток атак штурмовыми группами трёх механизированных бригад и 68 егерской бригады ВСУ», - сказал Савчук, добавив, что ВСУ потеряли более 40 военнослужащих, боевую машину пехоты и бронированную машину, а также ЗРК «Стрела-10», который был поражен барражирующим боеприпасом «Ланцет».

Ранее сообщалось, что в Хмельницкой области, Виннице, Львове и Житомире прозвучали взрывы в ночь на субботу 19 августа.

Также сообщалось, что президент России Владимир Путин провел совещание в штабе группировки специальной военной операции в Ростове-на-Дону и заслушал доклад начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова.

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