Конгрессмен Грин назвала помощь Украине позором для США

Конгрессмен Грин назвала позором для США отправку денег Киеву на фоне собственных проблем с бездомными. Фото: REUTERS

Отправка денег Киеву на фоне существующих в США собственных проблем является «ужасным позором» администрации Байдена. Такое мнение высказала конгрессмен Марджори Тейлор Грин в социальной сети Х. В своем посте Грин назвала политику действующего президента США «байденомикой».

Политик указала на то, что в США остро стоит проблема бездомных.

«С прошлого года число бездомных увеличилось на 11 процентов! Без крова остались 600 тысяч американцев. Джо Байден хочет выделить 20 миллиардов долларов для Украины и 750 миллионов долларов на строительство жилья для нелегалов. Байденомика — это ужасный позор! Наша бедная страна», - написала Грин.

Ранее группа американских конгрессменов выступила против предоставления Киеву очередного пакета военной помощи. Это связано с негативным прогнозом разведки США по поводу наступления ВСУ.

Тем временем издание Washington Post со ссылкой на оценку разведывательного управления Министерства обороны Соединенных Штатов Америки сообщает, что США считают маловероятным проведение мирных переговоров России и Украины в 2023 году.

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