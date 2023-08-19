Гидрометцентр: в Краснодарском крае и на Северном Кавказе жара будет аномальной

Россиян ожидает аномальная жара. Фото: REUTERS

Жара до 39 градусов ожидается в выходные 19-20 августа и в начале недели на Северном Кавказе и в Краснодарском крае. Об этом сказано в сводке экстренной информации Гидрометцентра.

«Во второй половине дня и вечером 19, 20, 21 и 22 августа сильная жара местами в Краснодарском крае до 39 градусов», - сказано в сообщении.

В ряде других российских регионов также ожидается жаркая погода, воздух прогреется до 36-37 градусов со знаком плюс. Речь идет, в частности, о Белгородской и Воронежской областях.

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