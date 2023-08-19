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НовостиПолитика19 августа 2023 3:58

Focus: Запад давит на Киев высказываниями о территориальных уступках

Обозреватель Райтц назвал высказывание представителя НАТО Йенсена о территориальных уступках Киева неслучайным
Мария ПАВЛОВА
Обозреватель Райтц назвал высказывание представителя НАТО Йенсена о территориальных уступках Киева неслучайным

Обозреватель Райтц назвал высказывание представителя НАТО Йенсена о территориальных уступках Киева неслучайным

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представитель НАТО Стиан Йенсен не случайно сделал заявление о территориальных уступках со стороны Украины. Такую версию допустил обозреватель издания Focus Ульрих Райтц, напомнив, что украинцы были «в ярости» после высказывания представителя НАТО.

«Возможно, в этом и был смысл происходящего. Потому что эта идея, озвученная публично, оказывает давление на украинцев», - резюмировал Райтц.

Напомним, Йенсен во время групповых дебатов в норвежском Арендале заявил, что Украина может стать членом НАТО, если согласится уступить России часть территорий.

Позже начальник штаба генсека НАТО назвал ошибкой свое заявление об условиях вступления Украины в альянс. Он пояснил, что высказался на этот счет в рамках более масштабной дискуссии о возможных будущих сценариях для Киева, и ему не следовало преподносить это в таком формате.

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