Что произошло в ночь на 19 августа

Путин провел совещание в штабе группировки СВО в Ростове-на-Дону. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин провел совещание в штабе группировки специальной военной операции в Ростове-на-Дону. Президент заслушал доклад начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова. Также свои доклады главе государства представили командующие направлений и другие высшие офицеры группировки.

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