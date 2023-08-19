В Раде предложили утвердить невозможность уступки территорий для окончания СВО Фото: REUTERS

В Верховной Раде Украины подготовили проект заявления, который предполагает недопустимость уступки территорий для окончания конфликта. Соответствующий документ зарегистрирован 18 августа 2023 года. Об этом стало известно на сайте парламента.

— Прекращение конфликта путем любых территориальных уступок является недопустимым, — говорится в документе.

Одним из авторов инициативы стал председатель Рады Руслан Стефанчук. Помимо этого в документе говорится о «невозможности» пребывания Черноморского флота России в Крыму. При этом в самом проекте постановления рекомендуют следовать документу, однако требования с обязательным его выполнением нет.

Напомним, начальник Генштаба НАТО Стиан Йенсен заявил, что Украина может вступить в Альянс, отказавшись от части территории. При этом он добавил, что в данный момент в вопросе членства Украины в Североатлантическом альянсе есть значительные подвижки.