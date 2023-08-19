В Тюмени в двух ДТП пострадали малолетние велосипедисты

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области.

В Тюмени в двух дорожно-транспортных происшествиях пострадали юные велосипедисты. Аварии произошли в четверг, 17 августа 2023 года. В областном центре в районе шести часов вечера на пересечении улиц Марии Цукановой и Магистральной автомобиль марки «Шевроле» сбил 10-летнего велосипедиста. Мальчик получил травмы и был госпитализирован в ближайшее отделение больницы, пишет «Наш город».

В этот же день, 17 августа, только в районе семи часов вечера во дворе малоэтажного дома №9 по улице Валентины Трофимовой под колеса автомобиля «КИА» попал двухлетний ребенок на велосипеде. Предварительно сотрудниками ГИБДД Тюменской области установлено, что малыш выехал перед проезжающим автомобилем из-за припаркованного транспорта. Ребенка доставили в медицинское учреждение. Обстоятельства страшного ДТП выясняются.

Сотрудники Госавтоинспекции настоятельно рекомендуют родителям проводить с детьми беседы по правилам безопасного управления велотехникой и средствами индивидуальной мобильности, а также не допускать нахождения малолетних детей-велосипедистов на проезжей части дороги.

Напомним, по данным областного правительства, за последние 10 дней на трассах Тюменской области произошло 92 ДТП, в которых погибли 19 человек. Из них семеро – это дети. Травмы различной степени тяжести получили 119 человек, в частности 29 детей. Власти региона обратились к тюменским автомобилистам и другим участникам дорожного движения.

– Огромный резонанс вызвала трагедия, произошедшая несколько дней назад. На трассе Тюмень – Ханты-Мансийск разбилась семья. Супруги погибли вместе с тремя дочками. В реанимации находятся два сына, вся необходимая медицинская помощь им оказывается в полном объеме, состояние оценивается как тяжелое. Держу ситуацию с их лечением на контроле, –заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Среди основных причин ДТП инспекторы называют нарушение скоростного режима, выезд на встречную полосу и управление автомобилем в состоянии усталости и утомления. Александр Моор призывает тюменцев быть бдительными, аккуратными и внимательными за рулем.