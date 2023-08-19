Жителям подтопленных территорий в Приморье вернут деньги за электричество

Фото: Администрация Чугуевского муниципального округа.

В Приморье продолжают ликвидировать последствия мощного паводка. Многие территории края оказались сильно затоплены после проливных дождей и выхода рек из берегов. Особенно пострадали Спасский муниципальный район и Уссурийский городской округ. В край прибыли дополнительные силы спасателей и оборудование из других регионов. Как сообщает РИА «Восток-Медиа», пострадавшим от наводнения жителям компенсируют расходы на электроэнергию.

Речь идет о просушке домов с помощью тепловых пушек и другого оборудования. О возмещении расходов за электричество заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

«Поручил энергоснабжающей организации ПАО «ДЭК» вместе с профильным ведомством правительства края проработать порядок возмещения расходов за период с 12 августа по 1 сентября 2023 года», — подчеркнул глава Приморья.

Стоит отметить, что в различных муниципалитетах края сейчас также работают комиссии по оценке ущерба. Пострадавшим от наводнения приморцам необходимо подать заявление до 15 октября. Сделать это можно в МФЦ, через портал «Госуслуги» или в пункте временного размещения. Факт и степень утраты имущества – полную или частичную – устанавливает муниципальная комиссия.