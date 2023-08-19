WSJ: до конца года бренд Jacobs в России сменится на Monarch Фото: Shutterstock

Производитель кофе и чая JDE Peet's, который владеет брендом Jacobs, планирует до конца 2023 года убрать из России свой бренд, а ему на смену придет продукция Monarch. Об этом рассказала газета Wall Street Journal со слов главного исполнительного директора компании Фабьена Симона.

— Инновации в продукции глобального бренда Jacobs для Monarch не будут присылаться в Россию, и компания также прекратит продавать в России некоторые другие международные бренды, — заявил Симон.

Также в публикации сообщается, что компания планирует полностью убрать с российского рынка такие бренды, как Tassimo и Moccona.

Ранее KP.RU рассказывал, что еще в первой половине 2023 года компания инициировала переход от многоканальной организации в Европе в локальному портфолио в России. В то же время из-за ребрендинга компания потеряла около 185 миллионов евро в первом полугодии 2023 года.