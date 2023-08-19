Антонов: решение США дать Киеву F-16 напоминает несущийся поезд без тормозов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Решение Вашингтона о передаче Киеву истребителей F-16 напоминает несущийся на огромной скорости железнодорожный состав без тормозов. Такое заявление сделал посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

Он также отметил, что из-за провала наступления Вооруженных сил Украины, военная помощь Киеву находит все меньше одобрения в американском обществе.

— Однако, судя по всему, вышеперечисленное не останавливает авторов и вдохновителей кровавой авантюры. Последние шаги местных ястребов, такие как подготовка к отправке F-16, напоминают несущийся на всех парах железнодорожный состав без тормозов, — подчеркнул Антонов в Telegram-канале посольства.

Дипломат считает, что Белый дом уже загнал себя в тупик, а чтобы из него выбраться, американские власти принимают «все новые и новые безумные решения».

Ранее Анатолий Антонов заявил, что Киев использует военную помощь от Соединенных Штатов против мирного населения. Вашингтон все больше погружается в противостояние с Россией, а американское руководство рассчитывает, что конфликт затянется надолго.