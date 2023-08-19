Сальдо заявил, что мобилизация в Херсонской области не планируется Фото: из соцсетей

Распространяемые фейки о мобилизации в Херсонской области — пропаганда киевского режима. Никакой мобилизации не планируется. Об этом рассказал врио главы региона Владимира Сальдо, передает «КП-Херсон».

— Получил через соцсети огромное количество вопросов от жителей нашего и других регионов о мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации на территории Херсонской области. Официально заявляю: это ложь. Мобилизация в Херсонской области не планируется, — подчеркнул Сальдо.

Он добавил, что ложные распечатки якобы официального указа — примитивная подделка с множеством ошибок. Сальдо призвал доверять только официальным источникам. Также глава Херсонской области рассказал, что многие жители региона добровольно идут служить в российскую армию, чтобы разгромить противника, принесшего немало бедствий на их родной земле.

Ранее Владимир Сальдо заявил, что роль командиров украинских войск — отправлять солдат на убой. За первую половину августа, ВСУ потеряли около 400 бойцов убитыми или ранеными, а до ста погибших пытались переправиться на левый берег Днепра на лодках.