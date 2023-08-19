Повар Пискунов рассказал о русских продуктах, незаслуженно позабытых ресторанами Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сейчас в российских ресторанах редко можно встретить блюда с одуванчиками, черной редькой, репой и щаницей, хотя у посетителей есть интерес к исконно русской кухне. Об этом рассказал шеф-повар Влад Пискунов в беседе с РИА Новости.

— Вроде бы в каждом овощном отделе магазина продается, а вот рестораны ее практически не используют. Мы репу квасим, как тысячи лет наши предки. И делаем с ней щи. Она дополняет вкусовую гамму, — отметил Пискунов.

Также он считает, что незаслуженно не уделяют внимание ряпушке, а раньше эту рыбу называли «царской сельдью». Она входила в коронационный обед и в постное меню царского стола. Сейчас же идет тренд на унификацию и все едят одинаковую, привычную всем еду. Редкие рыбы сейчас не пользуются спросом у посетителей ресторанов.

Ранее KP.RU рассказывал, что на фестивале «Русское поле» в Москве люди могут продегустировать блюда царской кухни. Сам фестиваль пройдет 19-20 августа, а на его территории будет установлена настоящая русская печь.