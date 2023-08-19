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НовостиПолитика19 августа 2023 8:02

Пожар произошел на инфраструктурном объекте в Житомирской области

Жертв и пострадавших нет
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Пожар произошел на инфраструктурном объекте в Житомирской области

Пожар произошел на инфраструктурном объекте в Житомирской области

Фото: REUTERS

В Житомирской области после атаки беспилотного летательного аппарата загорелся инфраструктурный объект, сообщил глава военной администрации региона Виталий Бунечко.

«Из-за падения обломков сбитого беспилотника возник пожар, который был локализован специалистами госслужбы по ЧС», – написал он в своем Telegram-канале.

Жертв и пострадавших нет, уточнил глава военной администрации Житомирской области.

Напомним, на этой неделе в Донецке из-за применения кассетного боеприпаса погибли три мирных жителя.

В ночь на понедельник, 14 августа, в Одессе прогремела серия взрывов. Сообщалось, что в регионе сработали украинские системы противовоздушной обороны (ПВО). Незадолго до этого сообщалось о нескольких взрывах в Харькове. Кроме того, в ряде областей Украины, в том числе Киевской и Одесской, звучала воздушная тревога.