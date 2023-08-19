В Турции продолжается подготовка к визиту Владимира Путина Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Турции продолжается подготовка к визиту президента России Владимира Путина, а также турецкие власти работают над возобновлением зерновой сделки. Об этом рассказал главный советник Реджепа Тайипа Эрдогана Акиф Чагатай Кылыч в эфире телеканала CNN Turk.

— Работы в этом направлении сейчас продолжаются. В России в настоящее время из-за внутренней ситуации прорабатывается график, идут переговоры о дате визита. Мы их проводим, — заявил Кылыч.

Он также подчеркнул, что охлаждения отношений между Россией и Турцией нет.

Ранее KP.RU рассказывал, что в Турции ожидают визит президента Владимира Путина уже «в ближайшие дни». Это станет первым визитом российского лидера в Турцию с начала специальной военной операции на Украине. Перед визитом Путина дипломатическая работа Анкары по зерновой сделке активизировалась с новой силой.