Шхагошев: акции сожжения Корана могут погрузить ЕС в террористический хаос Фото: REUTERS

Необходимы официальные заявления мировых лидеров стран, по примеру России, с осуждением акций с сожжением Корана, иначе вся Европа погрузится в террористический хаос. Такое заявление сделал депутат Госдумы Адальби Шхагошев в беседе с РИА Новости.

— Необходимы официальные заявления мировых парламентов, особенно европейских стран, по примеру постановления, принятого Государственной Думой, которое осуждает сожжение Корана, — подчеркнул депутат.

Он также добавил, что если парламенты всех мировых государств последуют примеру Государственной думы Российской Федерации, этом может спасти от угрозы страны, которые позволяют проведение акций с сожжением священной для мусульман книги.

Ранее стало известно, что депутат Алексей Журавлев предложил ввести уголовную ответственность за порчу, осквернение и другие подобные действия с Библией и Кораном. Это позволит воспитывать в России нравственных людей с даже не будут думать над оскорблением святынь миллионов людей.