Глава дипломатии Евросоюза Боррель назвал Россию экономическим карликом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия является экономическим карликом с атомной бомбой, считает верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике дипломатии Жозеп Боррель.

«Китай – настоящий геополитический игрок, в то время как Россия является экономическим карликом. Она похожа на заправочную станцию, у владельца которой есть атомная бомба», – заявил он в интервью El Pais.

Напомним, Боррель заявил ранее, что Россия предлагает странам зерно по низким ценам с целью сделать их зависимыми. По его словам, в отношении РФ не вводились санкции на экспорт продуктов питания и сельскохозяйственных удобрений в третьи страны.

В мае дипломат заявлял, что Боррель признал, что конфликт на Украине закончится, если Запад прекратит поддержку Киева. При этом, по его словам, Евросоюз продолжит поддержку Украины, так как такой мир не отвечает интересам Запада.